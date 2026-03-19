محافظ الأقصر يزور أطفال مستشفى الأورمان للتهنئة بعيد الفطر

زار المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة، للاحتفال مع الأطفال في المستشفى بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الصغار وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم.

وكان في استقبال محافظ الأقصر دكتور محمود معتز مدير مستشفى الأطفال ، ومحمد حسين المدير الإداري للمستشفى ، ونورا كردي مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى، حيث اصطحبوه في جولة داخل أقسام مستشفى الأورمان ، حيث زار الأطفال ، والتقط الصور التذكارية معهم ، وحرص محافظ الأقصر، خلال تواجده مع الأطفال المرضى على توزيع الهدايا والألعاب، والتهنئة بعيد الفطر، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما تحدث المحافظ مع أسر الأطفال المرضى الذين أكدوا على رضاهم التام على ما يتم تقديمه لأطفالهم داخل المستشفي.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لمحافظ الأقصر على مبادرته وزيارته لأطفال المستشفى، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيارات لها تأثير إيجابي على الأطفال المرضى، الذي ينعكس بشكل إيجابي على حالتهم الصحية وتلقيهم للعلاج.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر التهنئة لكافة العاملين في المستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى هو نموذج يحتذى به في الانضباط، وما يقدمه من خدمات طبية مميزة ومجانية، مشيدًا بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم في المجال الطبي والعلاجي لأهالي الأقصر من خلال مستشفى شفاء الأورمان، وكذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها المؤسسة في جميع قرى ومراكز الأقصر.