عماد الدين حسين : مصر تقف بجانب الدول العربية وتدعو إلى وقف التصعيد بالمنطقة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من أبوظبي والدوحة تمثل تأكيداً جديداً على الموقف المصري المبدئي من الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تكتسب دلالتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية.

وأشار حسين خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن المنطقة تتعرض حالياً لعدوان إسرائيلي مستمر منذ سنوات واعتداءات إيرانية منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن رسالة مصر كانت واضحة لكل الأطراف: دعم مصر الخليجي والعربي، رفض الاعتداءات الإيرانية، وعدم قبول الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة.

وأضاف حسين أن تحرك الرئيس المصري في عز هذه الحرب المشتعلة وإطلاق هذه التصريحات يمثل رسالة واضحة لكل الشعوب العربية بأن مصر تقف إلى جانبها، كما أنه يوجه رسالة إلى إيران بضرورة وقف التصعيد، وإلى إسرائيل برفض الفكر التوسعي والهيمنة على المنطقة.

وأكد حسين أن هذه الزيارات والتصريحات تأتي أيضاً لتفنيد بعض الكتابات التي حاولت الإساءة للعلاقات المصرية العربية، مشيراً إلى أن التحرك المصري يؤكد التزام القاهرة بدعم سيادة وأمن واستقرار دول الخليج الشقيقة.