أول بوست أعمله من سنة.. زوجة عمرو محمود ياسين تعلق على شائعة ارتباط زوجها

علقت الإعلامية آيات أباظة زوجة المولف عمرو محمود ياسين على الشائعات ارتباط زوجها بفنانة شابة من داخل الوسط الفنى.

وكتبت آيات أباظة عبر حسابها الشخصي «فيسبوك» وكتبت: «أول بوست أعمله من سنة على فيسبوك للأسف مكنتش عايزة أول حاجه أكتبها أو أعلق عليها تبقى دى حسبى الله ونعم الوكيل».

وقدم المؤلف عمرو محمود ياسين، في رمضان 2026 مسلسل «وننسى اللي كان» من إخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي



ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.