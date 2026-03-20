عضو بالشيوخ: زيارة الرئيس إلى الخليج رسالة دعم قوية وتأكيد لوحدة الصف العربي

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول الخليج تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، خاصة مع الاستهداف الذي تقوم به إيران لدول الخليج على خلفية الحرب الدائرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال مدكور، إن هذه الزيارة تعكس بوضوح موقف مصر الثابت والداعم لدول الخليج العربي، وحرص القيادة السياسية على تعزيز أواصر التعاون والتضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدًا أن التحرك المصري يأتي انطلاقًا من مسؤولية تاريخية تجاه الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد مرارًا أن الأمن العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما تجسده هذه الزيارة التي تحمل رسائل طمأنة ودعم مباشر للأشقاء، وتؤكد أن مصر تقف دائمًا إلى جانب الدول العربية في أوقات الأزمات.

وأضاف أن التحركات المصرية تسهم في توحيد الصف العربي وتعزيز التنسيق المشترك، بما يحفظ استقرار المنطقة ويمنع محاولات زعزعة الأمن أو استغلال الأوضاع الراهنة لفرض واقع جديد على حساب الدول العربية.

واختتم مدكور بيانه بالتأكيد، أن زيارة الرئيس السيسي إلى دول الخليج تحمل رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الدول العربية قادرة على التكاتف والتصدي لأي تهديدات تمس أمنها واستقرارها، وأن هناك إرادة سياسية قوية للحفاظ على وحدة الصف العربي، ورفض أي محاولات للمساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية.