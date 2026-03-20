المصري يختتم استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي استعداداته لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث خاض الفريق مرانه الأساسي أمس الخميس على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية.

مران جاد وتركيز فني قبل اللقاء المرتقب

شهد المران حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين والجهاز الفني، الذي حرص على تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية والخططية، استعدادًا للمواجهة الحاسمة. واهتم الجهاز الفني بالوقوف على الجاهزية البدنية والفنية لجميع العناصر، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت في الفترة الماضية، لضمان الظهور بأفضل شكل ممكن خلال اللقاء.

موعد المباراة ومكان إقامتها

ومن المقرر أن يلتقي فريق المصري مع مضيفه شباب بلوزداد، مساء غدٍ السبت، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الجزائر، على استاد نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائر، وذلك ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طموحات المصري في التأهل

يدخل النادي المصري المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى الدور نصف النهائي، خاصة في ظل رغبة الفريق في مواصلة مشواره القاري بنجاح هذا الموسم. ويسعى اللاعبون لتقديم أداء قوي يعكس حجم التحضيرات التي قام بها الفريق خلال الفترة الماضية.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لمباريات البطولات الأفريقية، حيث يمكن للجماهير متابعة اللقاء المرتقب بين الفريقين.