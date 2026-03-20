محافظ دمياط يوزع الورود وهدايا العيد على أبناء الرعاية بفارسكور

شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، أبناء مؤسسة رعاية البنين بفارسكور، فرحة عيد الفطر بتوزيع الورود والهدايا عليهم، خلال زيارته للمؤسسة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والنائب على كيوان عضو مجلس الشيوخ ومحمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وحرص المحافظ على التواصل مع أبناء المؤسسة وتهنئتهم بالعيد، وأكد حرص الجميع على مشاركتهم فرحتهم بالعيد والاطمئنان على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.