إسلام صادق ينعى شقيق خالد مرتجي

نعي الإعلامي إسلام صادق شقيق خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، الذي توفي صباح اليوم.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏خالص العزاء للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي في وفاة شقيقه الأكبر ..

اللهم اسكنه الجنه..وألهم أهله الصبر والسلوان".

وأعلن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عن موعد ومكان عزاء شقيقه الذي توفي صباح اليوم.

وكتب خالد مرتجي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وقد شيعت الجنازة، فيما سيكون العزاء يوم الأربعاء 25/3/2026 بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر".

ونعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب شقيق المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الذي وافته المنية في الساعات الماضية.

ونشر الأهلي بيان رسمي جاء كالتالي :

"الأهلي يتقدم بخالص التعازي إلى المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي في وفاة شقيقه.

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، في وفاة شقيقة المهندس كامل عبد المحسن مرتجي، نجل الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، رئيس النادي الأسبق، والذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

إنا لله وانا اليه رجعون