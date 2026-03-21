وفاة الفنان وليد جلال.. تفاصيل
انطلاقة عالمية مدوية.. موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51مليون زيارة في أيام
القوات الإيرانية: دقة عملياتنا كشفت امتداد قدرة إيران ونفوذها في أجواء العدو
صاروخ عنقودي يضرب وسط إسرائيل.. الأضرار تصيب 8 مواقع في ريشون لتسيون
اجتماع عاجل لستارمر.. والدفاع البريطانية تمنح أمريكا إذن استخدام قواعدها العسكرية
وزعنا حلويات على المصلين.. تفاصيل التحقيقات في واقعة أكياس المياه بالنزهة
الأم المثالية.. والدة شهيد تروي قصة فخر: محمود كان بهجة البيت وربنا اصطفاه
ضربة أمنية حاسمة.. إحباط محاولة تهريب 100 طن سولار بميناء الإسكندرية
أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية
بالورود.. رجال الشرطة يحتفلون مع المواطنين بعيد الفطر| صور
تدخل دبلوماسي يفتح ممر هرمز جزئيًا.. إيران تسمح بعبور سفينة غاز هندية
مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا
عيد الفطر المبارك.. التحرش يعرض لعقوبة الحبس 4 سنوات طبقا للقانون

مع حلول عيد الفطر المبارك ، تنتشر ظاهرة التحرش في الشوارع ، إلا أن وزارة الداخلية تكون دائما بالمرصاد لهذه الجريمة.

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

المونوريل

بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

خالد الغندور

الوضع صعب جدا.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

اغفر ذنوبك

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان فجر ثاني أيام العيد بـ3 كلمات.. لا تفوتها

من التحدي للتكريم.. أم مثالية تروي رحلة كفاحها مع أبنائها من ذوي الهمم

صورة أرشيفية

من نظرات المجتمع إلى وسام التكريم.. أم بديلة تتحدى الأحكام وتثبت أن الأمومة فعل لا لقب

صورة أرشيفية

المخابرات العراقية: هجوم يستهدف محيط مقرنا ببغداد ويسفر عن مقتل ضابط

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد