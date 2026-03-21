خبير عسكري: اغتيالات قيادات «الباسيج» تستهدف شلّ القيادة وإثارة اضطراب داخلي في إيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تكبدت خسائر كبيرة جراء ضرباتنا
تراجعت عالميا.. أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت21-3-2026
انطلاقة عالمية مدوية.. موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51 مليون زيارة في أيام
من مبادرة فرح إلى أزمة| القصة الكاملة وراء واقعة «مياه العيد».. وشقيق المتهمين يكشف الحقيقة
موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
وفاة الفنان وليد جلال.. تفاصيل
القوات الإيرانية: دقة عملياتنا كشفت امتداد قدرة إيران ونفوذها في أجواء العدو
صاروخ عنقودي يضرب وسط إسرائيل.. الأضرار تصيب 8 مواقع في ريشون لتسيون
اجتماع عاجل لستارمر.. والدفاع البريطانية تمنح أمريكا إذن استخدام قواعدها العسكرية
وزعنا حلويات على المصلين.. تفاصيل التحقيقات في واقعة أكياس المياه بالنزهة
الأم المثالية.. والدة شهيد تروي قصة فخر: محمود كان بهجة البيت وربنا اصطفاه
الإشراف العام
برلمان

التموين: حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع

معتز الخصوصي

مع حلول عيد الفطر المبارك يزداد جشع التجار برفع أسعار السلع في الأسواق ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة رفع أسعار السلع في الأسواق.

وفي إطار المتابعة المستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحرصًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والأنشطة التموينية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير على أهمية تكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية المدعمة، والتأكد من انتظام عملها خلال المواعيد الرسمية، وإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة، مع إعادة مواعيد التشغيل إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي تكدسات أو معوقات.

وشدد على ضرورة متابعة منظومة الدقيق التمويني، والتأكد من انتظام عمل المطاحن وصرف الحصص المقررة للمخابز عن أيام عيد الفطر، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز دون انقطاع، إلى جانب متابعة توافر السلع التموينية والحرة ومستلزمات العيد بكافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من جودتها وصلاحيتها وطرحها بالأسعار المقررة.

كما وجه الوزير بمتابعة موقف المواد البترولية، والتأكد من توافرها بمحطات الوقود، وكذلك توافر أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، وبيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية دون أي مغالاة أو ممارسات احتكارية.

وفي سياق إحكام منظومة المتابعة، شدد الدكتور شريف فاروق على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بدواوين المديريات، وغرف فرعية بالإدارات التموينية، للعمل على مدار الساعة بشكل لحظي، لمتابعة انتظام كافة الخدمات التموينية، ورصد أي معوقات أو مخالفات والتعامل الفوري معها، مع تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل عاجل وحاسم.

كما وجه بإعداد تقارير يومية دقيقة عن الحالة التموينية خلال أيام عيد الفطر، لعرضها على غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بما يضمن المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة العمل.

وأكد الوزير أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين واستقرار الأسواق خلال فترة العيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

المونوريل

بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

خالد الغندور

الوضع صعب جدا.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

اغفر ذنوبك

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان فجر ثاني أيام العيد بـ3 كلمات.. لا تفوتها

ترشيحاتنا

واتساب

21 لغة بضغطة واحدة.. واتساب يستعد لميزة ستقلب الموازين على آيفون

احتفال جوجل بعيد الأم

جوجل يحتفل بعيد الأم.. مناسبة سنوية لتكريم رمز العطاء والتضحية

رام 1500 باك كانتري موديل 2026

رام 1500 باك كانتري 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد