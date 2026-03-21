إصابة أسرة من 4 أفراد باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة ملوثة ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف واقعة صحية طارئة، حيث أُصيب 4 أفراد من أسرة واحدة بحالة اشتباه تسمم غذائي مصحوبة بأعراض نزلة معوية، وذلك عقب تناولهم وجبة تونة في منطقة "زمزم" شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول أسرة كاملة إلى أحد المستشفيات وهم يعانون من أعراض مرضية متشابهة، شملت آلامًا في البطن واضطرابات معوية حادة، الأمر الذي أثار الشكوك حول تعرضهم لتسمم غذائي.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

استقبل المستشفى الأب والأم وطفليهما، وهم

“سلامة. ص”، 32 سنة، مصاب بنزلة معوية، تحت الفحص، و"هند. م"، 28 سنة، مصابة بنزلة معوية، تحت الفحص، وعمار سلامة، 6 سنوات، مصاب بنزلة معوية، تحت الفحص، وفريدة سلامة، 7 سنوات، مصابة بنزلة معوية، تحت الفحص.

تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد السبب الدقيق للحالة الصحية التي ألمّت بهم.

وأوضح مصدر طبي أن الأعراض التي ظهرت على أفراد الأسرة تتوافق مع حالات النزلات المعوية الحادة، مع وجود اشتباه في تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة غير صالحة أو ملوثة.

وأضاف أن الفريق الطبي قرر إبقاء المصابين تحت الملاحظة الدقيقة داخل المستشفى، لحين استقرار حالتهم الصحية والتأكد من تحسنهم بشكل كامل.

في السياق ذاته، باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفة.