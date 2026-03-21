مصرع حداد مسلح وإصابة آخر سقط عليهما سور عقار مخالف خلال البناء بالبحيرة

لقى نجار مسلح مصرعه بينما أصيب آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد سقط عليهما سور طابق من عقار مخالف في أثناء بناءه وآخرين دون ترخيص في دمنهور بالبحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى خاص بدمنهور بوصول كلا من: أحمد.ح.ع.ا، 47 عاما، حداد مسلح، ومقيم دائرة المركز، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ، ومحمد ق.ا، 36 عاما، حداد مسلح، مقيم إفلاقة مصاب بجروح بالرأس.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شهود الواقعة قرروا خلال قيام المتوفي والمصاب وآخرين بأعمال بناء طابق دون ترخيص بعقار مكون من 5 طوابق بشارع الرويني، سقط عليهما جزء من السور أثناء وقوفهم بالشارع أسفل العقار مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر.



وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على صاحب العقار ومقاول البناء، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، كما تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور باتخاذ شؤونها.