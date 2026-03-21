ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم بالدقهلية

حصل " صدى البلد " على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم موتوسيكلات على طريق بلقاس-ستاموتى بالدقهلية

وهم محمد احمد ياسر عبد الفتاح 15 عاما مقيم بلقاس وابراهيم رضا كمال محمد 26 عاما مقيم ابو دشيشة بلقاس متوفين.

فيما أصيب كلا من صلاح سعد مسعد الحسانين 11 عاما مقيم بلقاس بنزيف بالمخ وكسر ضلوع

يس السيد غازى على 10 عاما مقيم بلقاس

نزيف بالمخ وكسر بالفخذ الايسر

ابراهيم جلال على 7 أعوام مقيم بلقاس وإصابته ما بعد الارتجاج

كسر بالضلوع

واخر مجهول الهوية. بنزيف وكسور

ولقى شخصين مصرعهما وأصيب ثلاثة اخرين اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلات على طريق بلقاس الستاموني.

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلات على طريق بلقاس ستاموني مما ادى الى مصرع شخصين واصابه ثلاثه اخرين .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث والذي وقع بجوار بجوار دار الايتام بالقرب من مستشفى بلقاس

تم نقل المتوفيين إلى مستشفى بلقاس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق