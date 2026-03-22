الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عقد للأبد تقريبا.. ناد يؤمن ملعبه حتى عام 3025 في صفقة تاريخية| ما القصة؟

نادي ميلوول الإنجليزي
أمينة الدسوقي

في خطوة غير مسبوقة في عالم كرة القدم، نجح نادي ميلوول الإنجليزي في إبرام اتفاقية استثنائية تضمن له البقاء في ملعبه “ذا دن” لمدة تصل إلى 999 عامًا، في واحدة من أطول عقود الانتفاع بتاريخ اللعبة.

اتفاق تاريخي يضع حدا للغموض

وسط التحديات العقارية المعقدة التي تواجه أندية العاصمة البريطانية لندن، استطاع ميلوول تحقيق إنجاز إداري لافت، عبر توقيع اتفاق مع مجلس لويشام المحلي يضمن له استخدام ملعب “ذا دن” حتى عام 3025.

هذا الاتفاق ينهي سنوات طويلة من الجدل والتكهنات حول مستقبل الملعب، ويمنح النادي استقرارا استراتيجيا نادرا في بيئة كروية تعاني من صعوبات التوسع والتطوير.

صفقة أبعادها تتجاوز كرة القدم

لم يقتصر أثر الصفقة على الجوانب الرياضية فقط، بل امتد ليشمل الدور المجتمعي للنادي، حيث حصلت “مؤسسة ميلوول” الخيرية على دفعة قوية لتوسيع أنشطتها وخدماتها داخل المجتمع المحلي.

كما تفتح الاتفاقية الباب أمام تطوير البنية التحتية المحيطة بالملعب، بما يعزز من حضور النادي وتأثيره خارج المستطيل الأخضر.

إدارة النادي تؤكد لحظة مفصلية

وفي تعليق يعكس أهمية الحدث، وصف رئيس النادي جيمس بيريلسون هذه الخطوة بأنها “لحظة محورية” في تاريخ ميلوول، مؤكدًا أنها ستُسهم في رسم ملامح مستقبل النادي ومؤسسته المجتمعية لعقود طويلة قادمة.

تزامن مثالي مع انتعاشة فنية

يتزامن هذا الاستقرار الإداري مع أداء مميز للفريق في دوري البطولة الإنجليزية، حيث يحتل ميلوول المركز الرابع، ما يجعله منافسا قويا على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مباريات الملحق.

هذا التقدم يعيد إحياء آمال الجماهير في العودة إلى الأضواء، بعد غياب طويل منذ آخر ظهور في القمة عام 1990.

“ذا دن” ملعب شاهد على المستقبل

يُذكر أن ملعب “ذا دن” الحالي تم افتتاحه فى عام 1993 كبديل للملعب القديم لأسباب تتعلق بالسلامة، وها هو اليوم يتحول إلى رمز للاستقرار والطموح، بعد أن أصبح مقرا مضمونا للنادي لقرون قادمة.

هذه الخطوة قد تشكل سابقة ملهمة لبقية أندية لندن، وربما أوروبا، للسعي نحو تأمين مستقبلها بعقود طويلة الأمد تضمن الاستقرار والنمو المستدام.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

أرشيفية

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

رضا عبد العال

«لعيبة وشها نحس ولازم تمشي» .. رد فعل غير متوقع من رضا عبدالعال بعد خسارة الأهلي

ترشيحاتنا

فوائد الصيام فى شوال

ما فوائد الصيام فى شوال؟.. دار الإفتاء المصرية توضح

الاقتصاد في استعمال الماء علامة على شكر نعم الله

الأزهر للفتوى: الاقتصاد في استعمال الماء علامة على شكر نعم الله

ما أفضل وقت لصيام الست من شوال

ما أفضل وقت لصيام الست من شوال؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد