عقد للأبد تقريبا.. ناد يؤمن ملعبه حتى عام 3025 في صفقة تاريخية| ما القصة؟

في خطوة غير مسبوقة في عالم كرة القدم، نجح نادي ميلوول الإنجليزي في إبرام اتفاقية استثنائية تضمن له البقاء في ملعبه “ذا دن” لمدة تصل إلى 999 عامًا، في واحدة من أطول عقود الانتفاع بتاريخ اللعبة.

اتفاق تاريخي يضع حدا للغموض

وسط التحديات العقارية المعقدة التي تواجه أندية العاصمة البريطانية لندن، استطاع ميلوول تحقيق إنجاز إداري لافت، عبر توقيع اتفاق مع مجلس لويشام المحلي يضمن له استخدام ملعب “ذا دن” حتى عام 3025.

هذا الاتفاق ينهي سنوات طويلة من الجدل والتكهنات حول مستقبل الملعب، ويمنح النادي استقرارا استراتيجيا نادرا في بيئة كروية تعاني من صعوبات التوسع والتطوير.

صفقة أبعادها تتجاوز كرة القدم

لم يقتصر أثر الصفقة على الجوانب الرياضية فقط، بل امتد ليشمل الدور المجتمعي للنادي، حيث حصلت “مؤسسة ميلوول” الخيرية على دفعة قوية لتوسيع أنشطتها وخدماتها داخل المجتمع المحلي.

كما تفتح الاتفاقية الباب أمام تطوير البنية التحتية المحيطة بالملعب، بما يعزز من حضور النادي وتأثيره خارج المستطيل الأخضر.

إدارة النادي تؤكد لحظة مفصلية

وفي تعليق يعكس أهمية الحدث، وصف رئيس النادي جيمس بيريلسون هذه الخطوة بأنها “لحظة محورية” في تاريخ ميلوول، مؤكدًا أنها ستُسهم في رسم ملامح مستقبل النادي ومؤسسته المجتمعية لعقود طويلة قادمة.

تزامن مثالي مع انتعاشة فنية

يتزامن هذا الاستقرار الإداري مع أداء مميز للفريق في دوري البطولة الإنجليزية، حيث يحتل ميلوول المركز الرابع، ما يجعله منافسا قويا على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مباريات الملحق.

هذا التقدم يعيد إحياء آمال الجماهير في العودة إلى الأضواء، بعد غياب طويل منذ آخر ظهور في القمة عام 1990.

“ذا دن” ملعب شاهد على المستقبل

يُذكر أن ملعب “ذا دن” الحالي تم افتتاحه فى عام 1993 كبديل للملعب القديم لأسباب تتعلق بالسلامة، وها هو اليوم يتحول إلى رمز للاستقرار والطموح، بعد أن أصبح مقرا مضمونا للنادي لقرون قادمة.

هذه الخطوة قد تشكل سابقة ملهمة لبقية أندية لندن، وربما أوروبا، للسعي نحو تأمين مستقبلها بعقود طويلة الأمد تضمن الاستقرار والنمو المستدام.