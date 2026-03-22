أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI) في الكونغو الديمقراطية تأجيل انتخابات حاكم ونائب حاكم /سانكورو/ - وهي واحدة من المحافظات الاحدى وعشرين في البلاد- والتي كان من المقرر إجراؤها في 7 أبريل المقبل إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب نقص التمويل.

وذكر موقع "افريقيا 24 تي في" الاخباري الأفريقي اليوم /الأحد/ أنه لن يتبع نشر القائمة النهائية للمرشحين، المقرر غدا الإثنين/ (23 مارس الجاري) مباشرة بإجراء الانتخابات، إذ بات إجراؤها مرهونا بتأمين التمويل اللازم.

وقد سجلت بالفعل إحدى عشرة ترشيحا صحيحا، في ظل مناخ سياسي متوتر منذ إقالة الحاكم المنتهية ولايته "فيكتور كيتينج" في شهر مايو الماضي، والذي اتهم بسوء الإدارة وعدم الامتثال لإشعارات انعقاد المجلس الإقليمي.