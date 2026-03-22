رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم جهود الدولة فى ترشيد المياه وتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على دعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من منطلق أن الحفاظ على المياه مسؤولية جماعية، وأن المؤسسات التعليمية شركاء أساسيون في بناء مستقبل أكثر استدامة.



وقال " الجيزاوي " فى بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام ، أن جامعة بنها حرصت على تنظيم ملتقيات بيئية وتنفيذ مشروعات بحثية تهدف إلى إدارة الموارد المائية بشكل رشيد، إلى جانب حملات توعية داخل المجتمع الجامعي والمحلي بأهمية الحفاظ على المياه.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الجهود تأتى في إطار تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الجامعة إلى دمج هذا الهدف في سياساتها وبرامجها الأكاديمية والبحثية.