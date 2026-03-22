تواصل فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" خلال إجازة عيد الفطر ببني سويف

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب ببني سويف"، والتي تأتي تحت رعاية السيد :جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبإشراف هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف.

حيث واصلت مراكز الشباب استقبال المواطنين خلال عطلة العيد، وتنفيذ يوم ترفيهي لأهالي القرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي للمراكز، من خلال تنظيم أنشطة ومسابقات وفعاليات متنوعة لإدخال البهجة والسعادة على الأطفال والشباب وكافة أفراد الأسرة، حيث تشمل الفعاليات ألعابًا رياضية، وأنشطة ترفيهية، وملاهي أطفال، وفقرات التنورة، وأغانٍ وطنية وترفيهية، والرسم على الوجه، وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

كما شهدت فعاليات المبادرة حضور"الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب بالوزارة ، لمتابعة تنفيذ المبادرة بالمحافظة، حيث تفقد مركز شباب بلفيا، بحضور هشام الجبالي مدير عام المديرية، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، وبمتابعة أحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب، والسادة مديري الإدارات الفرعية، والقائمين على تنفيذ المبادرة بمراكز الشباب.



