11 مساء .... أرخص 5 سيارات صينية في مصر موديل 2026| صور

يقدم الصانع الصيني مجموعة كبيرة من الإصدارات المطروحة في السوق المصري، تتنوع حسب التصميمات الداخلية أو الخارجية، إلى جانب اختلاف القدرات الفنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

و يقدم أرخص 5 سيارات صينية في مصر موديل 2026

إم جي 5

تعتمد إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، و تسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبسعر يبدأ من 799,990 إلى 899,990 جنيه.

شانجان ايدا

تستمد السيارة قوتها من وساعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية 109 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقدم بسعر يتراوح بين 779,900 و 849,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

تأتي شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي أو تيربو، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 111 أو145حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الاداء CVT، وبتقنيات الدفع الامامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 915,000 و 1,020,000 جنيه.

بايك U5 PLUS

تعتمد بايك U5 PLUS على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، وقوة إجمالية قدرها 111 حصانًا، سعة 1500 سي سي، وعزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يترواح بين 724,900 و 854,900 جنيه.

ساوايست اس 05

زودت ساوايست اس 05 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، تيربو، 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجرالأمامي، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 949,000 جنيه.