جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزيز للوحدة العربية ورسالة دعم للأمن الإقليمي

قال السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول الخليج تأتي في توقيت حساس وتحمل رسائل سياسية قوية، مؤكدًا أنها تعكس حرص مصر على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الزيارة شملت لقاءات مع قادة الخليج، من بينهم محمد بن سلمان، محمد بن زايد آل نهيان، تميم بن حمد آل ثاني، وحمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة إلى اتصالات مع قادة عرب آخرين، في ما وصفه الشرقاوي بأنه “تنسيق عربي واسع ومستمر”.

دعم مصر الثابت لدول الخليج

وأشار إلى أن هذه التحركات ترسل رسالة واضحة بأن الأمن القومي العربي يشكل وحدة متكاملة، وأن زيارة الرئيس في هذا التوقيت تعكس دعم مصر الثابت لدول الخليج وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

سلسلة اللقاءات والاتصالات

كما أكد أن سلسلة اللقاءات والاتصالات المكثفة، إلى جانب تحركات وزارة الخارجية، تعكس استراتيجية دبلوماسية نشطة تهدف إلى احتواء الأزمات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق العربي لمواجهة التحديات المشتركة.