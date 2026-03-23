عبد العزيز بن صقر: الحروب مكلفة.. وواشنطن قد تعيد حساباتها مع توسع الصراع

قال الدكتور عبد العزيز بن صقر إن النقاشات الإعلامية الأمريكية حول تكلفة الحرب تعكس اهتمامًا متزايدًا داخل الولايات المتحدة بحجم الأعباء المالية المحتملة، مشيرًا إلى أن الرأي العام الأمريكي يتابع هذا الملف عن كثب باعتباره مرتبطًا مباشرة بدافعي الضرائب.

تكلفة الحروب في الإعلام الأمريكي

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن تقديرات تكلفة الحروب في الإعلام الأمريكي غالبًا ما تعتمد على خبرات سابقة، مؤكدًا أن أي صراع عسكري يفرض كلفة مرتفعة على جميع الأطراف، سواء من ناحية الإنفاق العسكري أو التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى مستويات كبيرة.

الضغوط على الاقتصاد

وأشار بن صقر إلى أن الولايات المتحدة، رغم تجاوز دينها العام 30 تريليون دولار، تظل قادرة على إدارة أدواتها المالية مثل السندات وأسعار الفائدة، إلا أن استمرار أي حرب طويلة سيضاعف الضغوط على الاقتصاد.

التقديرات الأولية للحروب

كما لفت إلى أن التقديرات الأولية للحروب غالبًا ما تكون غير دقيقة في بدايتها، بسبب تغير مسار العمليات واتساع نطاق الأهداف، موضحًا أن التطور الكبير في القدرات الصاروخية لدى بعض الأطراف في المنطقة أعاد تقييم المخاطر، خصوصًا مع امتلاك صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى أهداف استراتيجية بعيدة.