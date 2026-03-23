بعد الفسيخ والرنجة.. أفضل أكلات خفيفة لراحة معدتك بعد العيد

بعد أكلات العيد الثقيلة مثل الفسيخ والرنجة، الجسم يحتاج “راحة” وأكل خفيف يساعد على الهضم ويعيد توازن المعدة

مجموعة أكلات خفيفة ومناسبة بعد العيد:

سلطات خفيفة

سلطة خضار طازة (خيار + طماطم + جزر + خس)

سلطة زبادي بالنعناع أو بالخيار

سلطة تونة (من غير مايونيز أو بكمية بسيطة)



شوربات مريحة للمعدة

شوربة خضار خفيفة

شوربة عدس (خفيفة )

شوربة فراخ صافية



بروتين خفيف

فراخ مشوية أو مسلوقة

سمك مشوي (بديل صحي عن الرنجة)

بيض مسلوق



أكلات بسيطة وسهلة

عيش بلدي + جبنة قريش + خيار

بطاطس مسلوقة أو مشوية

فول بزيت زيتون خفيف



فواكه مرطبة

بطيخ

شمام

تفاح

موز (بكميات معتدلة)



مشروبات مهمة بعد الفسيخ

نعناع دافي

ينسون

شاي أخضر

مياه كتير جدًا



نصائح سريعة

ابعد عن المقليات يومين على الأقل

قلل الملح حتي تعادلي تأثير الفسيخ

تناول كميات صغيرة على مدار اليوم بدل وجبة تقيلة



