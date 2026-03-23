إيقاف الحرب على البنية التحتية لمدة 5 أيام.. مباحثات مثمرة بين ترامب و إيران
بعد وداع إفريقيا والكاس.. هل يواجه الأهلي شبح موسم صفري؟
الرئيس السيسي يعرض جهود مصر لوقف التصعيد بالمنطقة على رئيس اندونيسيا
انخفاض أسعار النفط 6% عقب إعلان ترامب تعليق استهداف منشآت الطاقة بإيران
المالية: تسهيلات جمركية استثنائية لتيسير عودة الشحنات المرتجعة للمصدرين
بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة
توروب وتمرد النجوم.. كواليس خروج الأهلي المهين من دوري أبطال إفريقيا
أبواب الرزق.. 2289 فرصة عمل للشباب.. اعرف الأماكن والشروط
"مش رسمية".. التعليم تنفي صحة بطاقة تحديد مسار البكالوريا المتداولة بفيس بوك
ترامب يعلن وقف الحرب على إيران لمدة 5 أيام
الزراعة: نستهدف تعظيم القيمة المضافة لـ الذهب الأبيض
منتخب فرنسا يعلن عن قمصانه الجديدة استعدادا لكأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم برشامة يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية

فيلم برشامة
فيلم برشامة
تقى الجيزاوي

استطاع فيلم برشامة ، تحقيق أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية أمس الأحد ٢٣ من مارس الجاري، حيث استطاع تحقيق ٢٣ مليون و ٢٠٥ ألف جنيه مصري متخطيا فيلم أولاد رزق ٣ ، والذي كان قد حقق ٢٣ مليون و ١١٣ ألف جنيه في يوم واحد. 

وبهذا يصبح إجمالي ما حققه برشامة في أربعة أيام هو ٥٦ مليون و ٨٧٨ الف جنيه مصري. 

فيلم برشامة

برشامة إخراج خالد دياب وتأليفه بالاشتراك مع شقيقته شيرين دياب واحمد الزغبي و إنتاج سكاي ليميت وفيلم سكوير وبطولة كل من هشام ماجد ومصطفى غريب وحاتم صلاح وباسم السمرة وفدوى عابد وكمال أبو رية وعارفة عبد الرسول ووليد فواز وفاتن سعيد وميشيل ميلاد و محمد أبو داوود وبدأ عرضه تجاريا يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي «سكاي ليميت» و«فيلم سكوير».

برشامة خالد دياب هشام ماجد

زار محفل ماسوني ورحلته السعودية. من هو فؤاد الهاشم الذي أساء لمصر؟

زار محفل ماسوني ورحّلته السعودية. من هو فؤاد الهاشم الذي أساء لمصر؟

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

