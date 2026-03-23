فيلم برشامة يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية

استطاع فيلم برشامة ، تحقيق أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية أمس الأحد ٢٣ من مارس الجاري، حيث استطاع تحقيق ٢٣ مليون و ٢٠٥ ألف جنيه مصري متخطيا فيلم أولاد رزق ٣ ، والذي كان قد حقق ٢٣ مليون و ١١٣ ألف جنيه في يوم واحد.

وبهذا يصبح إجمالي ما حققه برشامة في أربعة أيام هو ٥٦ مليون و ٨٧٨ الف جنيه مصري.

برشامة إخراج خالد دياب وتأليفه بالاشتراك مع شقيقته شيرين دياب واحمد الزغبي و إنتاج سكاي ليميت وفيلم سكوير وبطولة كل من هشام ماجد ومصطفى غريب وحاتم صلاح وباسم السمرة وفدوى عابد وكمال أبو رية وعارفة عبد الرسول ووليد فواز وفاتن سعيد وميشيل ميلاد و محمد أبو داوود وبدأ عرضه تجاريا يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي «سكاي ليميت» و«فيلم سكوير».