مأساة كرموز | التحريات تكشف أسرارا صادمة عن حادث الأم وأبنائها.. والجارة تكشف التفاصيل

كشفت التحريات عن تفاصيل صادمة وراء واقعة كرموز بالإسكندرية التي أيفرت عن وفاة ستة أفراد من أسرة واحدة داخل شقتهم.

وقالت جارة الضحايا، أحد شهود العيان: "اللي حصل بعد كده كان أصعب، لأن ابنها ريان حاول يقنعها إنه هو وإخوته يشتغلوا ويساعدوا، لكنها رفضت تماما، وقالت إنها هتموت في كل الأحوال، وقررت إنهم يموتوا كلهم سوا".

وأَضافت جارة الضحايا- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الأطفال كانوا مطيعين لها بشكل كبير جدا، لدرجة إنهم استسلموا لكلامها بدون مقاومة تذكر".

وتابعت: "الأسرة فضلت على الحال ده أيام وسط الجثامين، لحد ما تأكدوا من وفاة باقي الأطفال، وما تبقاش غير الأم وريان، الولد كان في حالة صدمة شديدة، وفضل قاعد من غير أكل أو شرب تقريبا يومين كاملين".

وتابعت: "خلال الفترة دي، الأم حاولت تنهي حياتها لكنها ما ماتتش، وطلبت من ريان ينهي حياتها ويرمي نفسه من فوق العقار، بعد ما ريان بدأ يفوق نسبيا من الصدمة، طلع فعلا يحاول يرمي نفسه من فوق، لكن الناس لحقتوه في آخر لحظة ومنعوه".

واختتمت: "الولد ده ضحية، عمره ما كان له في أي سلوك غلط، لا مخدرات ولا غيره، لكنه اتعرض لضغط نفسي رهيب من والدته، وده اللي قاله بنفسه في التحقيقات".

وفي نفس السياق، أوضحت التحقيقات أن الشاب الناجي، عاطل عن العمل ويقيم بالعقار ذاته، صعد إلى الطابق الثالث عشر محاولا إنهاء حياته، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذه قبل سقوطه، حيث تبين إصابته بجروح قطعية.

وخلال استجوابه، أقر الشاب بأنه اتفق مع والدته منذ عدة أيام على إنهاء حياتهما مع باقي أفراد الأسرة، مرجعا ذلك إلى امتناع والده، الذي يعمل بإحدى الدول العربية، عن الإنفاق عليهم.

وتبين من المعاينة أن الأشقاء الخمسة لقوا مصرعهم نتيجة إصابات مماثلة، فيما أقدمت الأم على إنهاء حياتها داخل الشقة.

وأشارت التحريات إلى أن الشاب حاول الانتحار أكثر من مرة دون جدوى، قبل أن يلجأ إلى محاولة القفز من أعلى العقار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف كافة ملابسات الحادث.