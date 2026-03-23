أيهما أفضل.. عمرو الدرديري يسخر من أرقام حراس المرمي لهذا الموسم

كشف الإعلامي عمرو الدرديري عن أرقام حراس المرمي لهذا الموسم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدرديري: أرقام حراس المرمى هذا الموسم.

محمد الشناوي : دخل مرماه 21 هدف.

مصطفى شوبير : دخل مرماه 12 هدف.

سيف الدين الجزيري : لم يدخل مرماه أي هدف.

على الجانب الاخر تنطلق منافسات الجولة الأولي من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مباراة قوية فى ضربة البداية بالمرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز فى تمام الساعة الخامسة من يوم الجمعة الموافق 3 أبريل القادم.

فيما يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.