بعد الكسور المفاجئة.. أعراض هشاشة العظام وطرق الوقاية منها

حذر خبراء الصحة من هشاشة العظام، والتي تعرف بـ“المرض الصامت”، نظرًا لكونها غالبًا لا تظهر أعراضًا واضحة في مراحلها المبكرة، مما يجعل اكتشافها متأخرًا في كثير من الأحيان بعد حدوث كسور مفاجئة.

وتؤثر هشاشة العظام بشكل كبير على جودة حياة المرضى، خصوصًا كبار السن، حيث تؤدي إلى ضعف العظام، وزيادة خطر الكسور، مع صعوبة التعافي بعد الإصابات.

أعراض هشاشة العظام

وأشار الخبراء إلى أن أبرز أعراض هشاشة العظام تشمل الآتي: آلام الظهر المستمرة، الانحناء التدريجي في القامة، نقص الطول عن المعتاد، وسهولة التعرض للكسور في مناطق حساسة مثل الرسغ والفخذ والعمود الفقري، حتى عند القيام بحركات بسيطة أو بعد سقوط خفيف.

كما يمكن أن يلاحظ المرضى ضعفًا عامًا في العظام، وأحيانًا ألمًا شديدًا ومفاجئًا في أي عظمة بعد حركة عادية، ما يشير إلى تقدم الحالة.

وشدد الأطباء على أهمية الانتباه لأي علامات تحذيرية، مثل الألم المستمر أو الكسور المتكررة بدون سبب واضح، وضرورة التوجه فورًا للطبيب لإجراء فحص كثافة العظام، الذي يُعد الوسيلة الأكثر دقة لتشخيص المرض مبكرًا

وتلعب الوقاية دورًا رئيسيًا في الحد من تطور هشاشة العظام، وتشمل التغذية السليمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين “د”، ممارسة الرياضة بانتظام، الابتعاد عن التدخين، وتقليل استهلاك الكافيين والكحول.

فيجب عدم تجاهل العلامات المبكرة للمرض، فان التشخيص المبكر والعناية بالعظام يمكن أن يقلل من مضاعفات هشاشة العظام، ويحافظ على قدرة الشخص على الحركة والاستقلالية لفترة أطول.