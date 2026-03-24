شبكة "بريكس": تونس تسعى لتجديد أسطول النقل بحافلات جديدة من الصين

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الثلاثاء أن تونس تسعى في الوقت الراهن لتجديد أسطولها من النقل من خلال استيراد حافلات جديدة من الصين.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن تونس تسلمت بموجب اتفاق مع الصين ثلاث دفعات حتى الآن من إجمالي عدد حافلات يصل إلى 461 حافلة.

كانت وزارة النقل التونسية قد أعلنت عن وصول دفعة جديدة من الحافلات الصينية إلى ميناء حلق الوادي، في إطار اتفاق بين تونس والصين لشراء حافلات جديدة بهدف تجديد أسطول النقل العام.

ونقلت الشبكة الدولية بيان صادر عن وزارة النقل التونسية يوضح أن هذه الدفعة ستوزع على عدد من شركات النقل في خطوة تهدف إلى دعم الخدمات المقدمة في مختلف المناطق وتحسين ظروف التنقل للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي والارتقاء بجودة خدماتها في مختلف ولايات البلاد، مشيرة إلى أن هذه الجهود تحظى بمتابعة ودعم من الرئيس قيس سعيد.

وأشارت الشبكة الدولية إلى أن تونس كانت قد تسلمت في وقت سابق دفعة من الحافلات الصينية شملت نحو 158 حافلة جديدة.