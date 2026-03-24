القبض على قائد ميكروباص صدم ملاكي بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بسيارة ملاكى وحال محاولة قائدها استيقافه قام بالإصطدام به ولاذ بالهرب بالقليوبية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من (فنى طباعة - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) أنه حال سيره بسيارته الملاكى "سارية التراخيص" بطريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى بدائرة القسم إصطدمت بها سيارة أجرة من الخلف ونتج عنها حدوث تلفيات بسيارته وحال محاولته إستيقاف قائدها قام بالإصطدام به والفرار من مكان الحادث.

أمكن تحديد وضبط السيارة أجرة "سارية التراخيص" وقائدها وقت الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية "لا يحمل رخصة قيادة") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الحادث عن طريق الخطأ وهروبه عقب ذلك حال محاولة قائد السيارة إستيقافه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





