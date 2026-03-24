محمد سعد يخسر إيرادات العيد في مواجهة هشام ماجد وأحمد مالك

اكتفى الفنان محمد سعد بالمركز الثالث والأخير بفيلمه الجديد فاميلي بيزنس، في المنافسة على إيردات شباك تذاكر السينما المصرية خلال أيام عيد الفطر.

وعلى الرغم من تنظيم حملة دعائية كبيرة لفيلم فاميلي بيزنس، إلا أن إيرداته لم تتجاوز 11 ملايين جنيه، وهو رقم هزيل أمام المتصدر فيلم برشامة بحوالي 75 مليون جنيه، وتلاه فيلم إيجي بيست لكل من أحمد مالك وهدى المفتي.

“برشامة” بطولة هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، وشيرين دياب، وخالد دياب.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

وفيلم فاميلي بيزنس، هو عمل كوميدي، بطوله محمد سعد، غاده عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، أسامة الهادي، تأليف ورشة 3Bros، إخراج وائل احسان.