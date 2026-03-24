موعد جديد لمباراة الزمالك والمصري في بطولة الدوري

قررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الجولة الأولة من المرحلة النهائي من بطولة الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري يوم الاثنين 6-4-2026 في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد برج العرب.

وأجرت رابطة الأندية تعديلًا على موعد مباريات المرحلة الأولى من الدوري بعد خروج الأهلي وبيراميدز والمصري من أفريقيا لاستغلال هذه التوقيتات ونهاية الدوري مبكرا لتحقيق طلبات منتخب مصر.

وتقرر تحديد 6 أبريل موعدًا للجولة الأولى في مجموعة السبعة، المنافسة على اللقب، على أن تكون الجولة الأخيرة للدوري 15 مايو.

وطلب حسام حسن تبكير موعد انتهاء الدوري أسبوعًا، واستجابت رابطة الأندية بتوفير 10 أيام كاملة، لانطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم أمريكا 2026، وكذلك توفير وقت كافٍ للفرق السبعة المنافسة على اللقب قبل المباريات.

وراعت رابطة الأندية مباريات الزمالك في الكونفدرالية، تاركة مساحة زمنية للاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة، بحيث ألا يؤثر ذلك على مسيرة القلعة البيضاء في مشوار الكونفدرالية.