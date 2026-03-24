رئيس إعلام النواب: نناقش ملف بيع الهواء الأسبوع المقبل بحضور نقابة الإعلاميين

أكدت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لعقد اجتماعين مهمين مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتنظيم العمل الإعلامي والثقافي في مصر.

وأوضحت البدوي، في بيان لها، أن اللجنة ستستضيف يوم الأحد رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو من ينوب عنه، وذلك لمناقشة ملف التصاريح الإعلامية وما يُثار بشأن ظاهرة "بيع الهواء"، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص اللجنة على ضبط المشهد الإعلامي، وضمان التزامه بالمعايير المهنية والقانونية.

عرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة

وأضافت أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها يوم الإثنين، حيث تستضيف وزيرة الثقافة لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة أوضاع قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، والتحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وتعزيز دورها في نشر الوعي الثقافي.

وشددت رئيس اللجنة على أهمية هذه الاجتماعات في دعم جهود الدولة لتنظيم الإعلام وتطوير القطاع الثقافي، مؤكدة أن اللجنة تعمل بشكل مستمر على متابعة الأداء الحكومي في هذه الملفات الحيوية، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.