أبو النصر : القيادة السياسية تتحرك برؤية حاسمة لحماية الأمن القومي العربي

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً مكثفة وتحركات دبلوماسية نشطة على مختلف المستويات، في إطار سعيها الحثيث لاحتواء الأزمات الإقليمية المتصاعدة، والعمل على إنهاء الحرب ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم ، أن التحركات المصرية الأخيرة تعكس رؤية سياسية واضحة وحاسمة، ترتكز على تعزيز الاستقرار الإقليمي، ومنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن مصر كثّفت من اتصالاتها مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل الدفع نحو حلول سياسية تحفظ أمن واستقرار الشعوب.

القيادة السياسية المصرية تتحرك بثبات ومسؤولية تاريخية

وأضاف أبو النصر ، أن القيادة السياسية المصرية تتحرك بثبات ومسؤولية تاريخية، واضعة نصب أعينها حماية الأمن القومي العربي، والحفاظ على مقدرات الدول، والتخفيف من التداعيات السلبية للأزمات على شعوب المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية المتزايدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدور المصري يظل محوريا في دعم جهود التهدئة، وفتح قنوات الحوار، وطرح المبادرات التي تسهم في وقف نزيف الدماء، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا داعمة لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.



واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن وحدة الصف العربي والتكاتف الإقليمي يمثلان حجر الزاوية في مواجهة التحديات الراهنة، وأن التحركات المصرية تعكس التزامًا راسخًا تجاه قضايا الأمة العربية والدفاع عن أمنها واستقرارها.