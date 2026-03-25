صعود جديد في أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21 الان

انهى الذهب تعاملات أمس الثلاثاء بارتفاع استرد من خلاله معظم خسائر بداية الثلاثاء، وصعد سعر الذهب عالميا الان من 4384 دولار إلى 4481 دولار للاوقية بزيادة قدرها 87 دولار دفعه واحده.

أسعار الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب عيار 21 الاكثر انشارا إلى 6830 بعد أن كان 6750 جنيها للجرام

وبشكل عام تواجه أسعار الذهب ضغوطًا، حيث يواصل المستثمرون تقييم تطورات المشهد الجيوسياسي.

وكانت قد تراجعت أسعار الذهب صباح أمس الثلاثاء على المستويين العالمي والمحلي، وسط حالة من الترقب تسيطر على الأسواق العالمية في ظل استمرار الضبابية المحيطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4481 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5854جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6830 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7806 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 64.640 ألف جنيه.



