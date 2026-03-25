فى عيد ميلاده.. هل اعتزل حسين الشريف الفن؟.. الفنان يجيب

يحتفل اليوم السبت 25 مارس، الفنان حسين الشريف، بعيد ميلاده الـ 67، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1956.

مسيرة حسين الشريف الفنية

قدم حسين الشريف، حوالي 256 عملًا في السينما والتليفزيون منذ ظهوره لأول مرة عام 1977 على شاشة السينما، ومن أهم أفلامه العفاريت مع مديحة كامل، أقوى الرجال مع نور الشريف، ولعبة الانتقام مع بوسي، وفي التليفزيون قدم رأفت الهجان الجزء الأول، عفريت القرش، وكالة عطية وغيرها من الأعمال.

أحدث ظهور لـ حسين الشريف

وقبل عدة سنوات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ حسين الشريف بعد مرور سنوات عليه، وظهور معالم الشيخوخة عليه، بشكل واضح.

ويعتبر حسين الشريف من أشهر الفنانين الذين قدموا شخصية الضابط على الإطلاق في تاريخ الفن المصري، سواء في السينما أو التليفزيون، وله طله جميلة ومقنعة أحبه من خلالها الجمهور.

حسين الشريف لم يعتزل الفن

وقد طمأن الفنان حسين الشريف الجمهور عليه بعد غياب فترة كبيرة عن الساحة الفنية.

و قال حسين الشريف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: "لم أعتزل الفن وأحب الفن وأتمنى العودة له، وأتمنى العمل في أعمال جديدة تضاف لمسيرتي الفنية وعمل هادف.

و أضاف حسين الشريف أنا فخور بكل أعمالي وسعيد أن الجمهور يحب ما قدمته من الفن وأعطوني لقب أشهر ضابط في السينما.

تابع حسين الشريف، أنا حاليا عندي مشروع سوبر ماركت في مرسى مطروح لأني بحب العمل.