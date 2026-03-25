أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. طقس سَيِّئ يضرب مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة في بعض الأماكن خاصة بالمناطق الشمالية بالمحافظة، وسط انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية.

ووجّه محافظ كفرالشيخ بربط غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، مع المتابعة اللحظية للأحوال الجوية، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، إلى جانب إعداد تقارير دورية كل ساعتين لرصد الموقف العام ومتابعة حالة المرافق والخدمات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة مراجعة جاهزية معدات الطوارئ من لوادر وسيارات كسح ومولدات كهرباء وماكينات شفط، والتأكد من توافر مستلزمات التشغيل، فضلًا عن الانتهاء من أعمال تطهير صفايات الأمطار وبيارات الصرف الصحي، ومراجعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية لتفادي سقوطها بفعل الرياح، مع وقف أي أعمال صيانة أو إنشاءات مكشوفة قد تمثل خطورة خلال فترة التقلبات الجوية.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور الميداني خاصة على الطرق السريعة ومداخل المدن والمناطق منخفضة المنسوب، مع إعادة توزيع مجموعات الإغاثة طبقًا لخطط مواجهة تداعيات مناخية محتملة، وتجهيز المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع سقوط الأشجار أو اللوحات الإعلانية، أو رمال زاحفة قد تعيق حركة مرور المركبات على الطريق الدولي الساحلى ورفعها فوراً، مؤكدًا على سرعة الإبلاغ عن أي أحداث طارئة دون تأخير.

أشار محافظ كفرالشيخ، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواري والسلامة العامة، تابع التنسيق مع شركات المرافق لرفع درجة الاستعداد، حيث أكدت شركة الكهرباء على مراجعة الشبكات والمحولات وتأمين الأكشاك الكهربائية، فيما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي جاهزية محطات الرفع وتشغيل الطلمبات بكامل طاقتها وتجهيز سيارات الشفط بالمناطق الحرجة، بينما قامت شركة الغاز بمراجعة الشبكات الأرضية والتأكد من عدم وجود تسريبات خاصة بالمناطق المنخفضة، مع الدفع بفرق طوارئ للتدخل السريع.