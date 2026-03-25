تحذير عاجل.. الأرصاد تعلن استمرار تساقط الأمطار حتى الغد
نهاية أسطورة في أنفيلد.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول خلال 9 سنوات ؟
استقرار الطقس في البحر الأحمر.. وغلق ميناء الغردقة احترازيًا ورفع حالة الطوارئ
دعاء المطر .. 10 كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
وزارة النقل تستعرض إمكانات المونوريل في فيديو جديد بعنوان "رحلة داخل القطار"
الكهرباء : أطقم عمل ميدانية فى جميع المحافظات خلال فترة سوء الأحوال الجوية
حياتك تهمنا.. إرشادات المرور لمنع وقوع الحوادث أثناء سقوط الأمطار
دعاء المطر الغزير .. ردد 12 كلمة يقضي الله حاجتك ويوسع رزقك
الخارجية الإيرانية: لم نعد نثق بالدبلوماسية الأمريكية
الخارجية الإيرانية: لم نعد نثق بالدبلوماسية الأمريكية
بريطانيا تدين الهجمات الإيرانية على السعودية.. ستارمر يؤكد دعم بلاده ويدعو لخفض التصعيد
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ من لبنان
إلهام أبو الفتح
محافظات

أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. طقس سَيِّئ يضرب مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد

محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة في بعض الأماكن خاصة بالمناطق الشمالية بالمحافظة، وسط انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية.

ووجّه محافظ كفرالشيخ بربط غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، مع المتابعة اللحظية للأحوال الجوية، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، إلى جانب إعداد تقارير دورية كل ساعتين لرصد الموقف العام ومتابعة حالة المرافق والخدمات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة مراجعة جاهزية معدات الطوارئ من لوادر وسيارات كسح ومولدات كهرباء وماكينات شفط، والتأكد من توافر مستلزمات التشغيل، فضلًا عن الانتهاء من أعمال تطهير صفايات الأمطار وبيارات الصرف الصحي، ومراجعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية لتفادي سقوطها بفعل الرياح، مع وقف أي أعمال صيانة أو إنشاءات مكشوفة قد تمثل خطورة خلال فترة التقلبات الجوية.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور الميداني خاصة على الطرق السريعة ومداخل المدن والمناطق منخفضة المنسوب، مع إعادة توزيع مجموعات الإغاثة طبقًا لخطط مواجهة تداعيات مناخية محتملة، وتجهيز المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع سقوط الأشجار أو اللوحات الإعلانية، أو رمال زاحفة قد تعيق حركة مرور المركبات على الطريق الدولي الساحلى ورفعها فوراً، مؤكدًا على سرعة الإبلاغ عن أي أحداث طارئة دون تأخير.

أشار محافظ كفرالشيخ، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواري والسلامة العامة، تابع التنسيق مع شركات المرافق لرفع درجة الاستعداد، حيث أكدت شركة الكهرباء على مراجعة الشبكات والمحولات وتأمين الأكشاك الكهربائية، فيما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي جاهزية محطات الرفع وتشغيل الطلمبات بكامل طاقتها وتجهيز سيارات الشفط بالمناطق الحرجة، بينما قامت شركة الغاز بمراجعة الشبكات الأرضية والتأكد من عدم وجود تسريبات خاصة بالمناطق المنخفضة، مع الدفع بفرق طوارئ للتدخل السريع.

مصطفى بكري

قلق من يوم الجمعة .. مصطفى بكري : ربما تضيع دول ويحدث تدخل بري

إجازة

هل الأربعاء والخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيء؟.. اعرف الموقف بعد تعطيل الدراسة

مصنع فولكس فاجن

صفقة الشيطان .. «فولكس فاجن» تغلق مصنع السيارات لتصنّع صواريخ إسرائيلية

صورة تعبيرية

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

تموين الاقصر

تحذير بـ وقف بطاقات التموين وإضافتها للقائمة السوداء حال هذا الفعل

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026

أبرز توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي أثارت الجدل في 2026.. هل تحققت بعض تنبؤاتها؟

الارصاد الجوية

تحديث الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تمتد تدريجيًا لشمال البلاد

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

مصطفى الفقي

الفقي : إيران تتهوّر بلا مبرر ضد البلدان العربية .. وتضرب بلا وعي

بالصور

«لو عندك حساسية خليك حذر».. الأتربة اليوم قد تسبب أزمة تنفس مفاجئة

«لو عندك حساسية خليك حذر».. الأتربة اليوم قد تسبب أزمة تنفس مفاجئة
«لو عندك حساسية خليك حذر».. الأتربة اليوم قد تسبب أزمة تنفس مفاجئة
«لو عندك حساسية خليك حذر».. الأتربة اليوم قد تسبب أزمة تنفس مفاجئة

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي في المنزل .. بالقشطة والزبادي

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي

مفاجأة عن المكرونة .. ليست مُضرة كما تعتقد

هل المكرونة تسبب زيادة الوزن؟
هل المكرونة تسبب زيادة الوزن؟
هل المكرونة تسبب زيادة الوزن؟

دراسة حديثة: كوب حليب يوميًا قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10%

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحليب يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحليب يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحليب يوميًا؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد