دقة ناقصة" تجمع أبو ودينا الشربيني

شارك المطرب أبو، الجمهور بمقطع فيديو جديد كشف من خلاله عن تعاونه مع النجمة دينا الشربيني، في أغنيته الجديدة المنتظر طرحها بعنوان "دقة ناقصة".

ظهر "أبو" خلال الفيديو الذي طرحه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" وهو يعزف على الجيتار ويغني مقاطع من أغنيته الجديدة بمشاركة دينا الشربيني، وعلق كاتبا: وأخيرا.. دقة ناقصة".

جاء ذلك بعد أيام قليلة من قيام المطرب أبو، بطرح فيديو شوق من خلاله الجمهور لذلك التعاون ودفعهم إلى تخمين اسم النجمة التي تشاركه أغنيته الجديدة، حيث ظهر وهو يحدثها عبر الهاتف ويخبرها بأنه ينتظرها في الاستوديو الخاص به ليعرف رأيها في الأغنية التي يعمل عليها.