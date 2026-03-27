هالة مكرم: تعلق الرجل بامرأة أخرى يكسر قلب الزوجة

أكدت المستشارة هالة مكرم، المحامية وخبيرة العلاقات الأسرية، أن تعلق الرجل بامرأة أخرى غير زوجته قد يؤدي إلى كسر مشاعر الزوجة وإثارة ألم عاطفي شديد، خاصة إذا لم يتم التصرف بصراحة وشجاعة.

وأوضحت هالة مكرم خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الصراحة في هذه المواقف تعكس نضج الرجل واحترامه لمشاعر زوجته، حيث يجب عليه إبلاغها بما يشعر به وترك القرار النهائي لها في قبول الموقف أو رفضه.

وشددت الخبيرة الأسرية على أن التعامل بحكمة مع هذه المشاعر يحمي استقرار العلاقة الزوجية ويقلل من أي صدمات نفسية محتملة، مؤكدة أن الحب الخارجي لا يعني بالضرورة انتهاك العلاقة إذا تم التعبير عنه بوعي واحترام.

وأوضحت هالة مكرم أن التوازن بين الصراحة والاحترام والحفاظ على مشاعر الزوجة هو المفتاح للحفاظ على الأسرة، وأن الحرية العاطفية للرجل يجب أن تُدار ضمن حدود الأمان والاحترام داخل الزواج.