الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لطيفة تنعى أحمد قعبور: اللي زيك مابيموتش

احمد قعبور
احمد قعبور
منار نور

نعت الفنانة التونسية لطيفة الفنان اللبناني أحمد قعبور، الذي توفي بعد صراع كبير مع المرض.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الشخصي إكس: "الله يرحمك يا فنان يا عظيم .. اللي زيك مابيموتش بفنك الصادق المؤثر.. رحمك الله".


كشفت أسرة الفنان اللبناني الراحل أحمد قعبور، عن تشييع جثمانه غدا الجمعة من مسجد الخاشقجي عقب صلاة الجمعة، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفاة أحمد قعبور
كشفت تقارير صحفية لبنانية، عن وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور، اليوم الخميس 26 مارس عن عمر يناهز 70 عاما.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل أحمد قعبور، عن موعد الجنازة وتشييع الجثمان، أو موعد تلقي العزاء حتى الآن.

