تناولت أقراصًا مجهولة.. إنقاذ سيدة حاولت إنهاء حياتها بقرية المسين بالبحيرة

شهدت قرية المسين التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، قبل قليل، واقعة مأساوية، إثر إقدام سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا على محاولة إنهاء حياتها ، عبر تناول كمية من الأقراص الدوائية غير معلومة المصدر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بتناول سيدة بقرية المسين التابعة لذات المركز، أقراص غير معلومة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة لبنى م.أ، 40 عاما، مقيمة قرية المسين، بحالة تسمم دوائي حاد نتيجة ادعاء تناول "شريط أقراص" مجهول المصدر.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، حيث تم إجراء التدخلات الطبية الطارئة لاستقرار حالتها، وهي الآن تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.