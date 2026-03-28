اليوم ولمدة شهر.. انطلاق حملة بيطرية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالبحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار، وجدري الأغنام، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27 مارس ولمدة شهر.

وتستهدف الحملة تحصين الأبقار والأغنام والماعز بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال فرق بيطرية متخصصة، لضمان وصول خدمات التحصين لكافة المربين، والحفاظ على سلامة الماشية، بما يسهم في زيادة الإنتاج الحيواني ودعم الأمن الغذائي.

وقد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لإنجاح الحملة، من خلال توفير اللقاحات، وتجهيز الفرق البيطرية، ووضع خطة عمل متكاملة للوصول إلى جميع التجمعات، مع تكثيف حملات التوعية لحث المربين على التعاون مع الفرق البيطرية وتحصين مواشيهم في المواعيد المحددة.

وتناشد محافظ البحيرة ، جميع المربين وأصحاب الثروة الحيوانية بسرعة الاستجابة والتعاون مع فرق التحصين، حفاظًا على حيواناتهم من الأمراض الوبائية، وتقليل الخسائر الاقتصادية، مشددة على أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية.