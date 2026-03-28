الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الري: سرعة نهو كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى أبريل المقبل

حنان توفيق

 عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي وحالة المنظومة المائية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظات القناة، بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ، وذلك في ضوء متابعة الجاهزية لموسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل،


وتم خلال الاجتماع استعراض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ومتابعة أجهزة الري والزراعة لأعمال تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، وأعمال صيانة بوابات أفمام الترع، وصيانة محطات الرفع، والإجراءات المتخذة تجاه التعديات الواقعة على المجاري المائية، وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق محافظات القناة.


وقد وجه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظات القناة بسرعة نهو كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل المقبل، قبل بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية، والاستمرار في متابعة تطهيرات المساقي الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والمحافظة المختصة، والتنسيق مع أجهزة مصلحة الري بشأن اختيار عدد (٣) مساقٍ بزمام ترعة السويس لتطويرها ضمن الأولوية الأولى.


كما شدد على قيام مصلحة الري والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظات القناة باستمرار المتابعة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات تطوير الري بزمام ترعة الإسماعيلية وفروعها، ومتابعة التحول إلى الري الحديث بالأراضي الرملية، وإعداد خطة زمنية ذات إجراءات محددة للتحول إلى الري الحديث وفقًا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١.


كما وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لضمان توفير المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة، وخاصة محطتي مياه الشرب بالسويس وبورسعيد، موجهًا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط الطرد بمحطة رافع المياه العكرة على ترعة بورسعيد قبل بداية موسم أقصى الاحتياجات.


كما وجه  أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق لدراسة الحالة الفنية لمحطة صرف المحسمة، وكذلك دراسة الحالة الفنية لمحطة الرفع الواطي، ومدى احتياجهما لأعمال التأهيل والصيانة قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية القادم.

