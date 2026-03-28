أكرم توفيق يرزق بمولود جديد

أعلن أكرم توفيق لاعب الاهلي السابق و الشمال القطري الحالي اليوم السبت رزقه بمولودة جديدة اسماها هيا.

وكتب أكرم توفيق عبر إنستجرام :الحمد لله على النَّعَمِ التي لا تُعَدُّ لك ولا تحصى اللهم احفظ أولادي وبارك فيهم، واجعلهم من أهل القرآن وارضهم وارض عنهم يا كريم الحمد لله حمدا كثيراً مباركا فيه، اللهم بارك لي في أولادي توفيق وسميرة وهيا.واجعلهم قرة عيني وقلبي.

وبدأ أكرم توفيق مسيرته في صفوف نادي إنبي وانتقل منه إلى الأهلي في صيف 2016.

ولعب توفيق في صفوف الجونة في يناير 2019 معارا من الأهلي قبل أن يعود للقلعة الحمراء في 2020.

واستمر توفيق مع الأهلي حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم، لينتقل إلى الشمال القطري بداية من الموسم الماضي.