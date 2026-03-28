وكيل اقتصادية الشيوخ: تطبيق نظام العمل بُعد الأحد أسبوعيا يخفف استهلاك الطاقة

أكدت النائبة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قرار رئيس الوزراء بتطبيق العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للقطاعين العام والخاص لمدة شهر يأتي كخطوة عملية لدعم استقرار استهلاك الطاقة دون اللجوء إلى إجراءات أكثر تكلفة.

وأوضحت" فاخر" في تصريح خاص "صدى البلد" أن القرار يسمح باستمرارية العمل دون تعطيل الخدمات الحيوية، مع استثناء بعض القطاعات الأساسية مثل الصحة، لضمان تقديم الخدمات بشكل طبيعي للمواطنين، مؤكدة أنه يمثل توجهًا ممتازًا نحو دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تخفيف استهلاك الطاقة، تقليل الضغط على المرافق العامة، والحفاظ على استمرارية الأعمال، مع إمكانية تعميم التجربة في قطاعات أخرى وفق طبيعة العمل.

وأضافت وكيل اقتصادية الشيوخ أن تجربة العمل عن بعد التي اعتمدتها العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات متعددة الجنسيات بعد أحداث كورونا أثبتت كفاءة وجدوى النظام في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، وهو ما يشير إلى أن العمل عن بعد مناسب لبعض الوظائف التي لا تتطلب تواجد العنصر البشري باستمرارية .