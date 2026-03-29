الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

iOS 26.4.. تحديث حرج جديد للآيفون مع ميزات أمان مهمة

iOS 26.4
iOS 26.4
احمد الشريف

كشفت مجلة Forbes أن شركة آبل أطلقت رسميًا تحديث iOS 26.4 لهواتف آيفون، وهو تحديث وصفته بالتحديث "الحرج" نظرًا لحجمه وعدد إصلاحات الأمان التي يتضمنها، إلى جانب بعض الميزات الجديدة للمستخدمين. 

وأوضحت المجلة أن التحديث صدر يوم الثلاثاء 24 مارس، ويحمل أكثر من 30 إصلاحًا لثغرات أمنية في النظام والتطبيقات المدمجة، مع توصية واضحة من آبل وخبراء الأمن بضرورة تثبيته في أسرع وقت.

تفعيل حماية الجهاز المسروق تلقائيًا لجميع المستخدمين

أشارت Forbes إلى أن واحدة من أهم التغييرات في iOS 26.4 هي تفعيل ميزة Stolen Device Protection أو "حماية الجهاز المسروق" بشكل افتراضي على كل هواتف آيفون بعد التحديث، بعدما كانت تتطلب تفعيلًا يدويًا من المستخدم في الإصدارات السابقة. 

وأوضحت تقارير أمنية أن هذه الميزة تضيف طبقة حماية إضافية عند محاولة تغيير كلمة سر Apple ID أو كلمات السر المخزّنة أو إعدادات الأمان الحساسة، حيث تطلب التحقق بالبيومترية مثل Face ID ثم فرض مهلة انتظار قبل السماح بإتمام التغيير، ما يصعّب على السارق استغلال الوصول المادي للهاتف.

أكدت تقارير موازية أن تفعيل هذه الميزة افتراضيًا يعني أن المستخدم لا يحتاج للبحث عنها في الإعدادات لتشغيلها، وهو ما يقلل احتمالات بقاء الأجهزة دون حماية إضافية لمجرد أن أصحابها لم يكونوا على علم بوجود الخيار من الأساس.

تحسين أمان الرسائل مع خطوة جديدة 

أوضحت Forbes في تقارير سابقة أن iOS 26.4 يواصل اختبار تحسينات أمان مهمة على تطبيق الرسائل Messages، عبر بروتوكول جديد لتأمين الرسائل غير الخاصة بـ iMessage، أي المحادثات التي تظهر في شكل "فقاعات خضراء".

وأشارت التحليلات إلى أن التحديث يجلب دعمًا أوسع لبروتوكول MLS (Messaging Layer Security) في رسائل RCS، مع ظهور أيقونة القفل في واجهة المحادثة عند تفعيل التشفير من طرف إلى طرف، حتى في المحادثات التي لا تستخدم iMessage بالكامل.

أكدت هذه التقارير أن آبل تختبر حاليًا هذه الميزة في مرحلة أولية بين هواتف آيفون فقط مع تعطيل iMessage، تمهيدًا للوصول لاحقًا إلى تشفير كامل للمحادثات المتبادلة بين آيفون وهواتف أندرويد عبر RCS.

مزايا جديدة في البودكاست والموسيقى والتطبيقات الإنتاجية

كشفت Forbes أن iOS 26.4 لا يقتصر على الأمان، بل يضيف أيضًا تحسينات في بعض التطبيقات والخدمات، من بينها دعم تشغيل الفيديو داخل تطبيق Podcasts، بحيث يمكن للمستخدم الانتقال بين الصوت والفيديو دون فقدان موضع التشغيل. 

وأوضحت تقارير تقنية أن تطبيق Apple Music حصل على ميزة Playlist Playground، التي تتيح للمستخدم إنشاء قوائم تشغيل جديدة اعتمادًا على طلبات نصية قصيرة، بالاستعانة بنماذج ذكاء اصطناعي تعمل على الجهاز.

أشارت التقارير نفسها إلى أن تطبيق Freeform حصل على أدوات جديدة مثل القوالب والطبقات وخيارات تصدير موجّهة للفرق ومجموعات العمل، في حين جرى تحسين واجهة تطبيق الإعدادات وقوائم التذكيرات مع إضافة قائمة "عاجل" جديدة للمهام ذات الأولوية العالية.

تحذير للمستخدمين 

أوضحت Forbes أن بعض المستخدمين قد لا يلاحظون تغييرات كبيرة على الفور بعد تثبيت iOS 26.4، خاصة أن عددًا من التعديلات في الخلفية يتعلق بإصلاحات أمان لا تظهر مباشرة في تجربة الاستخدام اليومية. 

وأشارت المجلة إلى أن آبل بدأت في إرسال تنبيهات "برمجيات حرجة" Critical Software لبعض المستخدمين، تحثّهم على التحديث بسبب أهمية الإصلاحات الأمنية، حتى وإن لم يتم رصد استغلال نشط للثغرات قبل الإغلاق.

أكد خبراء الأمن الذين استندت إليهم Forbes أن تجاهل التحديثات من هذا النوع يراكم المخاطر على المدى البعيد، وأن iOS 26.4 يمثّل حلقة ضمن سلسلة من التحديثات التي تستهدف سدّ الثغرات المستخدمة في الهجمات المتقدمة، بما في ذلك تلك المرتبطة ببرمجيات التجسس على الآيفون والتي عالجتها آبل في الإصدارات السابقة.

مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات في أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب والعدوان على إيران

