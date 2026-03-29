قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: البيان المشترك للنواب والشيوخ يعكس اصطفافًا مصريًا صلبًا لحماية الأمن العربي

رئيسا النواب والشيوخ
رئيسا النواب والشيوخ

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ بشأن إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن جاء معبرا بدقة عن موقف الدولة المصرية الثابت تجاه التحديات الإقليمية، حيث عكس بوضوح حجم التوافق الوطني والاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية في دعم الأشقاء العرب في مواجهة أي تهديدات تمس أمنهم واستقرارهم.

وأشار إلى أن البيان لم يكن مجرد إدانة، بل صياغة سياسية متكاملة تحمل رسائل ردع وحسم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المنطقة.

وأوضح السبكي أن هذا البيان يؤكد رسوخ العقيدة المصرية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض أي تدخلات أو اعتداءات إقليمية، لافتا إلى أن ما تشهده المنطقة من تصعيد يتطلب موقفا عربيا موحدا يتسم بالوضوح والقوة، وهو ما جسدته مصر عبر مؤسساتها التشريعية والتنفيذية بشكل متكامل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أهمية البيان لا تقتصر على مضمونه السياسي، بل تمتد إلى دلالاته الاستراتيجية، حيث يعكس إدراكا عميقا بحجم التحديات الراهنة، ويؤكد أن أمن الخليج والأردن يمثل امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري، وهو ما يفرض تحركا فاعلا وسريعا للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انزلاقها لمزيد من التوتر.

وأضاف السبكي أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية متوازنة تجمع بين الحزم في مواجهة التهديدات، والحكمة في إدارة الأزمات، من خلال أدوات دبلوماسية نشطة واتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف، بما يسهم في احتواء التصعيد وتهيئة الأجواء للحلول السياسية كما نوه إلى أن التحذيرات التي تضمنها البيان بشأن التداعيات الاقتصادية للتصعيد تعكس وعيا برلمانيا مسؤولا، خاصة في ظل ما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما يتطلب تكاتفا إقليميا ودوليا لتفادي تلك المخاطر.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن مواقفها التاريخية تجاه القضايا العربية تعكس التزاما ثابتا لا يتغير، قائما على دعم الأشقاء والحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المتصاعدة.

البرلمان النواب مجلس النواب الشيوخ مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

