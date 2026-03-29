محافظ المنوفية يُكرم مديرة مستشفي حميات شنتنا الحجر ومديرة المركز التكنولوجي ببركة السبع

كرم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، مديرة مستشفي حميات شنتنا الحجر ، مديرة المركز التكنولوجي ببركة السبع ويهديهم مكافأة مالية تقديراً لمجهوداتهم وتفانيهم في العمل وإنجاز المهام المطلوبة ، بحضور الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .

جاء ذلك عقب جولته الميدانية الموسعة أمس بمركز ومدينة بركة السبع ، حيث تلاحظ إنتظام سير العمل بكفاءة داخل مستشفي حميات شنتنا الحجر وكذا المركز التكنولوجي ببركة السبع .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تكريم كافة النماذج المتميزة كل في نطاق عمله تشجيعاً وتحفيزهم لهم، مشدداً علي ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين ، لافتاً أن رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة .

فيما قدم الحضور الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة ودعمه الدائم والمستمر لكافة العاملين ، مؤكدين على الاستمرار في مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات .