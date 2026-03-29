إعلامي: منتخب إسبانيا يعود لملعب إسبانيول لأول مرة منذ 2022 في مواجهته أمام مصر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن منتخب أسبانيا اللاروخا قبل مواجهته الودية أمام منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقارير: لم يخض "اللاروخا" أي مباراة على ملعب إسبانيول منذ 2022 ومن المتوقع حضور جماهيري كبير في مواجهته الودية أمام مصر الثلاثاء المقبل".

كان الإعلامي أحمد شوبير برنامجه عبر راديو أون سبورت إف إم، قد استهل بالحديث عن فوز منتخب مصر على منتخب السعودية بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما.

وأوضح شوبير أن هذا الانتصار يحمل مؤشرات فنية إيجابية، خاصة أنه تحقق خارج الديار وعلى أرض السعودية، وسط حضور جماهيري كبير، لافتًا إلى أن الجماهير المصرية كان لها دور واضح في دعم اللاعبين وتقليل حدة الضغط عليهم.

وأضاف أن التخوف من اللعب خارج مصر كان مطروحًا قبل المباراة، إلا أن التجربة أثبتت أن المواجهات في دول الخليج لا تشكل أزمة حقيقية، بفضل التواجد الكثيف للجماهير المصرية، التي سيطرت على مدرجات اللقاء.

وأكد شوبير أهمية الإشادة بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب، مشيرًا إلى أن الفوز جاء نتيجة عمل منظم داخل الملعب، خاصة وأن المباراة تم احتسابها ضمن الأجندة الدولية.

كما أشار إلى أن المنتخب السعودي كان يمثل عقدة لمنتخب مصر في السابق، حيث سبق له تحقيق انتصارات بارزة، من بينها الفوز بنتيجة كبيرة، وكذلك التفوق في مواجهة كأس العالم 2018، مؤكدًا أن الفوز برباعية نظيفة هذه المرة يُعد إنجازًا يعكس التطور الكبير في مستوى المنتخب المصري.