محافظات

جهود مديرية الزراعة ببني سويف خلال شهر مارس الجاري

بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف عددًا من الجهود والأنشطة المتنوعة خلال شهر مارس الجاري، في ضوء لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، حيث ورد تقرير المديرية الذي أعده المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة متضمنًا عدد من الجهود المبذولة في مختلف القطاعات والإدارات التابعة للمديرية.

وأشار التقرير إلى قيام وكيل الوزارة بالمرور الميداني على زراعات المحاصيل الاستراتيجية لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل، إلى جانب تنفيذ مرور مفاجئ لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز إهناسيا، وعقد اجتماع موسع مع غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور الدكتور سامح أبو بكر من الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمتابعة الاستعدادات خلال عطلات العيد، فضلًا عن تنفيذ جولة تفقدية داخل حديقة الحيوان لمتابعة الجوانب الإدارية والبيطرية والخدمية.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم تنفيذ 29 ندوة وزيارة ميدانية استفاد منها أكثر من 300 مزارع، تناولت موضوعات متعددة منها محصول القمح والقطن، ومحو أمية المزارعين، وتنظيم الأسرة، ومكافحة القوارض، إلى جانب زيارة تنسيقية للمراكز الإرشادية بمختلف مراكز المحافظة، وتنفيذ الجلسات الثالثة من المدارس الحقلية لمشروع "إيكاردا" لأبطال القمح موسم 2025/2026.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، تم إصدار 6 تراخيص لمحال أعلاف، وإجراء 7 معاينات لمزارع دواجن، و4 معاينات لمراكز تجميع ألبان، ومعاينة 3 مصانع أعلاف بالمنطقة الصناعية بالتعاون مع لجان التفتيش، إلى جانب المرور على 20 مخزن أعلاف ضمن الحملة المرورية على المخازن.

وفي ملف حماية الأراضي، تم إزالة ألف و348 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 26 فبراير حتى 25 مارس 2026 على مساحة 48 فدانًا و15 قيراطًا، في إطار جهود المديرية للحفاظ على المساحة الزراعية.

وفي مجال البساتين، تم المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والرد على الشكاوى الواردة، ومتابعة زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش، والمرور على الصوب الزراعية والمشاتل ومتابعة التراخيص وأعمال الإحلال والتجديد.

وفي إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، تم متابعة الشكاوى والرد عليها، وتنفيذ مرور مفاجئ على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة وحماية الأراضي، وإعداد التقارير الدورية والبيانات اللازمة لضمان الشفافية وتدفق المعلومات، إلى جانب حضور اجتماع الجمعية العمومية المشتركة بإهناسيا.

وفي قطاع الأراضي والمياه، شاركت المديرية في اجتماع الأستاذ كامل علي غطاس "السكرتير العام" لمناقشة استعاضة تكاليف مشروعات الري والصرف المغطى، والتواصل مع الجهات المختصة لتطهير مصرف شاكر بقرية إفوة بمركز الواسطى، كما تم فحص عدد من شكاوى المزارعين، والتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي لاستلام المخصبات الخاصة بالمدارس الحقلية، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية، والتواصل مع إدارة حماية النيل لحصر أراضي طرح النهر، وإعداد التقارير الشهرية الخاصة بالسياسات المائية والزراعية.

وفي إدارة المكافحة، تم تنفيذ المرور الميداني على المحاصيل الاستراتيجية ومتابعة مكافحة الآفات والقوارض، ومتابعة محال بيع الأسمدة والمبيدات والتراخيص الخاصة بها، إلى جانب تنفيذ دورة تدريبية لمطبقي المبيدات.

وفي إدارة المحاصيل السكرية، تم تنفيذ 6 زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات، و8 ندوات إرشادية، و6 أيام حصاد، في حين بلغ ما تم توريده من محصول بنجر السكر لمصنع الفيوم 90 ألفًا و54 طنًا، ولمصنع القناة 8 آلاف و398 طنًا.

وأشار التقرير إلى تقدم العمل في منظومة كارت الفلاح، حيث بلغ إجمالي الاستمارات المسجلة 278 ألفًا و246 استمارة، فيما تم اعتماد 278 ألفًا و236 استمارة، كما بلغ إجمالي الكميات المنصرفة من الأسمدة الصيفية حتى 25 مارس 2026 28 ألفًا و516 طنًا من اليوريا والنترات.

