مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
تعيين المستشار خالد ضياء نائبا للأمين العام لمجلس النواب
اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ باليستي إيراني يسقط وسط دولة الاحتلال
مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة كتاب الله للعالم بلغة وسطية
خالد طلعت: الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 15 بطولة للألعاب الجماعية
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قومي المرأة يطالب النواب بإصدار تشريع لحماية الفتيات ومنع زواج الأطفال

مجلس النواب
ماجدة بدوى

قالت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد حول زواج الأطفال، إن زواج الأطفال أحد الممارسات الضارة التي عملت الدولة بقيادتها الواعية على مواجهتها، وهو من أخطر القضايا القانونية والاجتماعية لما يمثله من انتهاك صريح لحقوق الطفلة واستقرار المجتمع.

وأضافت عمار، أن المواد الدستورية أرست صون كرامة المرأة وحماية الطفل وعدم تعرضهما للاستغلال، وهو ما تُرجم في قانون الطفل وقانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، كما تم تنظيم سن الزواج لمن هن دون 18 عاما، وتعليمات الشهر العقاري بشأن زواج المصريات من أجانب، بما يعكس إرادة واضحة في مواجهة هذه الظاهرة.

وأوضحت عمار، أن التطبيق العملي كشف عن مسارات للتحايل، مما أبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي أكثر حزما، وتجريم صريح لكافة صور زواج الأطفال أيتا كان مسماه أو شكله، مع مد نطاق المسؤولية الجنائية لمن يشارك أو يتستر أو يحرض على ارتكاب الجريمة، وفرض عقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس وسلب الولاية لمن يثبت تورطه.

وأكدت أمل عمار، ضرورة توفير حماية قانونية للطفلة باعتبارها ضحية لا يجوز تحميلها أي تبعات، وعدم سقوط الدعوى الجنائية، وإقرار آثار قانونية حاسمة تضمن عدم إضفاء أي مشروعية على هذا النوع من الزواج.

وشددت عمار، علي أن المجلس القومي للمرأة يقود جهودا على الأرض لنشر الوعي وتمكين الفتيات والمرأة اقتصاديًا، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى سند تشريعي يحقق الردع الكامل، مطالبة مجلس النواب بإصدار القانون في أقرب وقت تأكيدا لالتزام الدولة بحماية فتياتها.

المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة حقوق الإنسان مجلس النواب

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

زد

زد يتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد التعادل مع المقاولون

الزمالك

الزمالك يمنح اللاعبين راحة سلبية عقب الفوز على الشرقية وديا

محمود الخطيب

الخطيب يهنئ سيدات الطائرة بدوري السوبر والرباعية المحلية

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

