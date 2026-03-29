مكتب الرئيس الإسرائيلي يطلب توضيحات قانونية بشأن طلب العفو عن نتنياهو

كشفت تقارير، عن طلب تقدم به مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الى وزارة العدل للحصول على توضيحات بشأن السوابق القضائية المتعلقة بإمكانية منح عفو في مراحل مبكرة من الإجراءات الجنائية، بما في ذلك حالات سابقة مرتبطة بصفقات سياسية أو قضايا احتجاز رهائن، وذلك في إطار دراسة طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصول على عفو رئاسي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن المستشار القانوني للرئاسة طلب استكمال المعلومات من إدارة العفو بوزارة العدل، لاستيضاح الفجوات بين الآراء القانونية المختلفة، إضافة إلى مراجعة الممارسة العملية لمنح العفو قبل انتهاء المحاكمات.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المهنية المعتادة قبل صياغة توصية نهائية للرئيس إسحاق هرتسوغ بشأن الطلب، دون اتخاذ أي موقف مسبق.

كان نتنياهو قد تقدم في نوفمبر الماضي بطلب إلى هرتسوج للحصول على عفو ينهي الإجراءات القضائية بحقه دون الحاجة إلى اعتراف بالذنب، فيما أكد مكتب الرئيس أن الملف لا يزال قيد الفحص وفق الأطر القانونية المعتمدة.