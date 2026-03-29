أستاذ علوم سياسية يكشف آخر تطورات مفاوضات إسلام أباد لوقف الحرب

كشف الدكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية، آخر تطورات مفاوضات اسلام اباد، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات محاولة جادة والفرصة الاخيرة لمحاولة احتواء الوضع بين أمريكا وإسرائيل وإيران.



وأضاف الدكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن من الممكن أن تقودنا في النهاية في رفع الحرج عن الأطراف المتصارعة، متابعا أن الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تكتفي بما حدث واسرائيل تكتفي بما وصلت له.

وتابع الدكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية، أننا في مرحلة لا تحتمل السلبية والدول الاربعة الموجودة في المشهد لها دلالة وفي مقدمتها مصر صاحبة الواسطة المقبولة لكل الاطراف.