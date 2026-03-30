حسام عاشور: حسن شحاته ظلمني بعدم الانضمام لمنتخب الجيل الذهبي

قال حسام عاشور نجم الاهلي السابق؛ ان حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر ظلمه بعدم الانضمام لمنتخب مصر.



وأضاف عاشور في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: حسن شحاته ظلمني بعدم الانضمام للمنتخب في الجيل الذهبي.

واضاف: مكنتش بروح المنتخب كتير ومعرفش ايه السبب بصراحه .. مع اني انا اكتر لاعب لحد دلوقتي لعب في بطولات إفريقيا

وتابع: مكنش ليا دور مع كابتن حسن شحاته في المنتخب.. ومتكلمتش معاه

وواصل: اتظلمت مع المنتخب اتظلمت جدا..ولو الزمن رجع بيا هروح اتكلم مع حسن شحاته وقوله انا ليه مش بتاخدني.